الأوقاف تعلن مشاركة 35 دولة بمؤتمر "حوار الأديان والثقافات" السبت المقبل

كتب ــ على عبد الرحمن

كشفت وزارة الأوقاف، فى تقرير لها اليوم، عن مشاركة أكثر من 35 دولة فى مؤتمر " حوار الأديان والثقافات "، الذى يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى الفترة من 13 إلى 14 مارس الجارى، بالإضافة إلى مشاركة نحو 28 بحثًا علميًّا .

وقالت الوزارة، إن الدول المشاركة فى المؤتمر هي:" المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية السودان، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بوركينا فاسو، جمهورية تشاد، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية تنزانيا الاتحادية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية الكاميرون، ساحل العاج (كوت ديفوار)، جمهورية كينيا، جمهورية مالي، جمهورية رواندا، الجمهورية الفرنسية، هولندا، سويسرا، روسيا الاتحادية، جمهورية إيرلندا، الجمهورية البرتغالية، الجمهورية البولندية، جمهورية تترستان، جمهورية داغستان، جمهورية رومانيا، جمهورية ألبانيا، جمهورية الشيشان، مملكة النرويج، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية كازاخستان، ماليزيا، جمهورية البرازيل الاتحادية، الولايات المتحدة المكسيكية".

وعقدت وزارة الأوقاف مؤتمرًا صحفيًا اليوم فى إطار الاستعداد للمؤتمر، وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه بصدد إنشاء مركز دولى للحوار يكون مقره المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، مشيرا إلى أن قضية الحوار لابد أن تكون منهجا تعليميا بعد كتابتها كمنهج دراسى، فالحوار البناء هو أحد أهم عوامل بناء ثقافة المجتمع، كما علينا الاهتمام البالغ باللغات المختلفة حتى نستطيع أن نتحاور مع الآخر بلغته، فلابد من تحديد غايات الحوار سواء على مستوى الإعلام أو الثقافة أو غير ذلك، كما أن الحوار يحتاج إلى طول نفس.