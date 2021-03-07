اليوم السابع
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خالد صلاح
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إيطاليا تسجل 207 حالات وفاة و20 ألفا و765 إصابة بفيروس "كورونا"

الأحد، 07 مارس 2021 08:25 م
إيطاليا تسجل 207 حالات وفاة و20 ألفا و765 إصابة بفيروس "كورونا" كورونا فى إيطاليا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 207 حالات وفاة و20 ألفا و765 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بكورونا المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 99 ألفا و785 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 3 ملايين و67 ألفا و486 إصابة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.


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كورونا فى إيطاليا

فيروس كورونا

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