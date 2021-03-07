أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 207 حالات وفاة و20 ألفا و765 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بكورونا المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 99 ألفا و785 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 3 ملايين و67 ألفا و486 إصابة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
إيطاليا تسجل 207 حالات وفاة و20 ألفا و765 إصابة بفيروس "كورونا"الأحد، 07 مارس 2021 08:25 م
كورونا فى إيطاليا - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 207 حالات وفاة و20 ألفا و765 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
إيطاليا تسجل 307 وفيات جديدة بفيروس كورونا و23641 إصابةالسبت، 06 مارس 2021 06:44 م
إيطاليا تسجل 339 وفاة جديدة و22865 إصابة بفيروس كوروناالخميس، 04 مارس 2021 06:38 م
إيطاليا تسجل 343 وفاة و17083 إصابة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 02 مارس 2021 11:57 م
إيطاليا تسجل 192 وفاة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 28 فبراير 2021 06:33 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة