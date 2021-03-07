طهران (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 8010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري - في بيانها اليومي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (مهر) الإيرانية - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليون و689 ألفا و692 إصابة مؤكدة، من بينها 3 آلاف و795 حالة في وضع حرج.