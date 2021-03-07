وأضافت أنه تم تسجيل 93 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 60 ألفا و687 حالة وفاة، مشيرة أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس تجاوز مليونا و440 ألف متعاف حتى الآن.