أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد

فى سياق متصل يستمر الاقتصاد فى فنزويلا فى التعثر وسط الدولرة غير الرسمية ونقص السيولة، وأعلنت حكومة نيكولاس مادورو عن إصدار مخروط نقدى جديد مع إدراج ثلاثة سندات جديدة بقيمة 200 ألف و500 ألف و1 مليون بوليفار، ولأول مرة فى البلد الكاريبى سيكون هناك هذه الفئات الكبيرة، ويتم تمييزها فقط عبر اللون والفئة، وفقا للبنك المركزى الفنزويلى.