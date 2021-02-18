أسعار الذهب والعملات بالسعودية اليوم الخميس

سجلت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 18-2-2021، استقرارا أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، ويسجل 1 يورو بـ 4.55 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.22 يورو، كما كانت أسعارهم أمس الأربعاء.
وساعدت أموال التحفيز الحكومية مبيعات التجزئة الأمريكية على تحقيق انتعاش قوي في يناير، بينما قدمت بيانات الإنتاج الصناعي وأسعار المنتجين أيضا مفاجآت قوية على صعيد الارتفاع.
ويتوقع المستثمرون دفعة أخرى من حزمة يقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا، في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس مع كبار القادة العالميين أمس الأربعاء لحشد الدعم للخطة.
في غضون ذلك، أكد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي استعداد البنك المركزي للسماح للاقتصاد بنمو محموم بينما يُبقي على الأوضاع النقدية في حالة فائقة التيسير.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.55 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.22 يورو.
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 27.98 ين ياباني.
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 4.16 جنيه مصرى.
درهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.
وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 215.29 ريال سعودى مقابل سعره أمس 215.90 ريال.
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس عن أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1782.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 30 نوفمبر عند 1768.60 دولار أمس الأربعاء، وتقدمت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1780.80 دولار.
سعر الذهب عيار 24
بنحو 215.29 ريال بما يعادل 57.40$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 197.35 ريال بما يعادل 52.62$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 188.39 ريال بما يعادل 50.23$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 161.47 ريال بما يعادل 33.48$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 125.59 ريال بما يعادل 33.48$
سعر الذهب عيار 12
بنحو 107.65 ريال بما يعادل 28.70$
سعر أوقية الذهب
بنحو 6,696 ريال بما يعادل 1,785$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,507 ريال بما يعادل 401.80$
سعر كيلو الذهب
بنحو 215,293 ريال بما يعادل 57,399$
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