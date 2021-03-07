أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 7-3-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 7-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها 5 جلسات متتالية، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول أقل من مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.752 مليار جنيه.

إيقاف تداول 31 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية للدواجن، ريكاب للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، الأهرام للطباعة والتغليف، راية القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن، شركة النصر للأعمال المدنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الشمس للإسكان والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مطاحن ومخابز الإسكندرية، بي انفستمنتس القابضة، سيدي كرير للبتروكيماويات، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، دلتا للطباعة والتغليف، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الملتقي العربي للاستثمارات، اودن للاستثمارات المالية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية.

البورصة تربح 11.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها 5 جلسات متتالية، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول أقل من مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.752 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 490.1 مليون ورقة مالية بقيمة 954.2 جنيه، عبر تنفيذ 38.2 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.92%، والعرب على 6.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية الأجنبية للبيع بقيمة 8.4 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، 33.2 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 65.4 مليون جنيه، 144.1 ألف جنيه، 11.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر " إيجى إكس 30 " بنسبة 1.98%، ليغلق عند مستوى 11557 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 2295 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 14144 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 2248 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 1421 نقطة.

وصعدت أسهم 138 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 4.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.84%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 5.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.37%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.041 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.12%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.965 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.55%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.152 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.37%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 31.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 27.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.68%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 23.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.04%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 16.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.10%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.05%.