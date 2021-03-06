7 آلاف طفل مهاجر غير شرعى يدخلون أمريكا فى فبراير

كتبت: نهال أبو السعود

شهد مكتب إعادة توطين اللاجئين (ORR) ، وهو الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن إسكان المهاجرين الشباب الذين يدخلون الولايات المتحدة ، عددًا قياسيًا من الأطفال المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود في فبراير.

وقد سجل المكتب، أكثر من 7000 طفل غير مسجلين يعبرون الحدود الشهر الماضي ، حسب تقارير شبكة سي بي إس نيوز، مشيرا إلى أن الاتجاه مستمر، مع أكثر من 1500 قاصر عبروا بالفعل الحدود في مارس.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، لشبكة سي بي إس: "من الواضح أنه أمر مقلق للغاية".

في السابق ، تم تسجيل الرقم القياسي المرتفع لعبور فبراير في عام 2019 عندما عالجت الوكالة ما يقرب من 5900 طفل غير موثق ، وفقًا لما قاله ORR .

ووفقا للتقرير، خضعت إدارة بايدن للتدقيق بسبب إعادة فتح منشأة للمهاجرين في تكساس الشهر الماضي لإيواء القصر غير المصحوبين بذويهم وسط زيادة في المعابر الحدودية، وقال مسؤول الملجأ المسجلين لسي بي إس نيوز: "أعتقد أن لديهم مشكلة حقيقية بين أيديهم".

بسبب تدفق الأطفال غير المسجلين ، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC): إن وكالة اللاجئين يمكنها إضافة عدد الأسرة المسموح بها قبل الوباء، حيث تم خفض عدد الأسرة في منشأة في بداية الوباء بسبب مخاوف صحية ، لكن مركز السيطرة على الأمراض يقول إنه ليس لديهم خيار سوى رفع القيود.

ذكرت شبكة سي بي إس نيوز، أن الأرقام كانت ترتفع مع عبور القاصرين الحدود حيث كانت هناك زيادة بنسبة 19 % في يناير عن أرقام ديسمبر.

واعترفت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ، جين ساكي ، بزيادة عدد القاصرين غير المسجلين وقالت إن الإدارة تتوقع استمرار هذه الأعداد في الارتفاع، وقالت: "نحن ندرك التحدي المتمثل في وصول هؤلاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم عبر الحدود والتدفق الذي نستعد له بالتأكيد ونستعد للاقتراب منه".