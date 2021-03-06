اليوم السابع
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6 ملايين و400 ألف جنيه حصيلة بيع جلسة المزاد العلنى بجمارك السيارات بالقاهرة

السبت، 06 مارس 2021 08:55 م
6 ملايين و400 ألف جنيه حصيلة بيع جلسة المزاد العلنى بجمارك السيارات بالقاهرة سيارات ارشيف
كتب أحمد يعقوب

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أقيمت الأربعاء الماضى الموافق 3 مارس 2021، بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة، جلسة مزاد علنى لبيع عدد 72 لوط سيارات مخزنة بساحة جمارك السيارات بالقاهرة .

وبحسب بيان اليوم، فإن هذه السيارات واردة من الخارج ومن مصادرات وتنازلات لمصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة ومخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى .

وخلال  جلسة المزاد تم  بيع 40 لوط سيارات لوط مواتير ولوط ذيل مقطورة بيعا نهائيا خلال جلسة المزاد العلنى بإجمالي 42 لوط .

كما تم  سحب 3 لوطات من المزاد ، و تبقى 30 لوط لم تباع لعدم الوصول للقيمة البيعية المحددة .

و بلغت الحصيلة النهائية للبيع بالمزاد 6 مليون و 400 ألف جنيه .

 

 


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