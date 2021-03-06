جمارك قسطل تضبط تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمنفذ قسطل البرى برئاسة سلامة هلالى مدير الجمرك، من ضبط تهريب كمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناءً على مذكرة سرية مقدمة من سامح رضا بمكافحة التهرب الجمركي وإبراهيم عمر بالأمن الجمركي والنقيب أحمد مدكور وكيل مباحث منفذ قسطل مفادها إعتزام الراكب ع . م . ع مسافر إلى السودان تهريب أصناف مخالفة داخل أمتعته الشخصية.

وبالعرض على سلامة هلالي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من رأفت موسى ومحمود أبوالنصر ومحمد محمود مأمورى الحركة ومينا ناجي مدير التعريفة لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 380 عبوة محلول جولوكوز 10٪ للتنقيط و95 علبة باراسيتامول و 1350 بدلة طبية داخل الأمتعة الشخصية .

من ناحية أخرى تم ضبط 1300 شريط كبسولات يورينكس و45 عبوة قطرة لوكاستن أخفاها سائق أحد الأتوبيسات المغادرة إلى الخرطوم داخل كرتونة كيك ضمن أمتعته الشخصية .

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة المضبوطات 73 ألف و120 جنيها .

قرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى ٣ و ٤ لسنة ٢٠٢١.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية و أشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .