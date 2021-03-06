اليوم السابع
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السبت، 06 مارس 2021 06:31 م
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مقتل وإصابة 11 من أفراد الجيش الأفغانى فى هجوم مسلح شمالى البلاد

السبت، 06 مارس 2021 06:00 م
مقتل وإصابة 11 من أفراد الجيش الأفغانى فى هجوم مسلح شمالى البلاد عناصر من الجيش الافغانى
كابول /أ ش أ/

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أعلن مسئول أفغانى مقتل 7 من أفراد الجيش الوطنى وإصابة أربعة آخرون؛ إثر هجوم شنه مسلحو حركة "طالبان" فى مقاطعة "شيمتال" بإقليم "بلخ" الواقع شمالى البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم السبت عن المتحدث باسم فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغانى "محمد حنيف رضائي" قوله إن اشتباكات اندلعت عقب قيام مسلحى طالبان بالهجوم على قاعدة عسكرية فى إحدى القرى بمقاطعة "شيمتال"، مشيرا إلى أن خمسة من مسلحى طالبان لقوا حتفهم أيضا جراء الاشتباكات.

وأضاف رضائى أنه تم إرسال تعزيزات إلى المنطقة وإخراج مسلحى طالبان من القرية، ولم يرد أى تعليق بعد من جانب حركة طالبان على هذا الهجوم.

 


الجيش الأفغانى

أفغانستان

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هجوم مسلح

طالبان

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