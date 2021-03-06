مديرية الصحة بشمال سيناء تواصل توزيع أول دفعة من لقاح كورونا

شمال سيناء - محمد حسين

واصل مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بمستشفى العريش العام، استقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام .

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أن عدد المواطنين الراغبين فى الحصول على اللقاح 156، ويتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا 200 مصل من أول دفعة من لقاح كورونا مخصصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

وأكد الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة في محافظة شمال سيناء اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال تطعيم المواطنين باللقاح، مشيرًا إلى أن العمل مستمر فى تلقى تسجيل طلبات المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا، حيث يتم الحجز للحصول على اللقاح، كذلك يمكن التسجيل بمركز تلقى اللقاح بمستشفى العريش العام .

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام، إلى أنه يوجه رسالة لكل أهالى شمال سيناء بسرعة التسجيل المجانى للحصول على اللقاح، بمركز تلقى اللقاح بمستشفى العريش العام لافتا إلى أن اللقاح يحمى من الوصول لحالات الإصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة 100%، وأثبت فاعليته بنسبة 86% فى الوقاية من المرض، ويساهم فى إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%.

وأشار إلى أنه يتم أخذ لقاح فيروس كورونا فى عضلة الكتف، ولا يسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس.

وأوضح فتحى عثمان مسئول التثقيف إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن على رقم 15335 للمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح.

وسبق وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا صفر شفاء 6 مصابين وصفر وفيات، وأعلنت صحة شمال سيناء انه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل حالة ايجابية، وشفاء 6 مصابين، ولم تسجل اى حالات وفيات جديدة من بين المصابين بكورونا .

وتابع البيان ان من يتلقون العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة 5حالات، و 69 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجى المتبع .

وجاء فى البيان أن إجمالى احصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة سجلت 108 حالة وفاة، 318 حالة ايجابية، فيما بلغ إجمالى عدد حالات الشفاء 1822 حالة.