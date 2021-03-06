كتب - محمود جلال

تم السماح باستخدام لقاح فايزر في الولايات المتحدة الأمريكية للبالغين من سن 16 عامًا، وهذا يعني أن بعض طلاب المدارس الثانوية يمكنهم الانضمام إلى هذه اللقاحات كلما أصبحوا مؤهلين للحصول عليه إما بسبب حالة طبية أو بمجرد توفرها، وفقًا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.



متى سيتمكن الأطفال من الحصول على لقاحات فيروس كورونا؟

وأكملت كل من شركتي فايزر ومودرنا التسجيل في دراسات الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر، ويتوقعون إصدار البيانات خلال الصيف المقبل، إذا مسح المنظمون النتائج، يمكن للمراهقين الأصغر سنًا أيضًا البدء في تلقي التطعيم بمجرد أن تسمح الإمدادات، لقاح مودرنا مسموح به حاليًا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر.

وبدأ الباحثون فى تجاربهم مع الأطفال الأكبر سنًا لأنهم يميلون إلى الاستجابة للقاحات بشكل مشابه للبالغين، ويعد اختبار المجموعات الأصغر سنًا أكثر تعقيدًا، لأنها قد تتطلب جرعة مختلفة أو قد يكون لها استجابات مختلفة.

وقال طبيب الأطفال الدكتور جيمس كامبل من كلية الطب بجامعة ميريلاند بالولايات المتحدة أنه بالرغم من أن الأطفال يمكن أن يصابوا بمضاعفات خطيرة أو يموتون من فيروس كورونا بمعدلات أقل بكثير من البالغين، لكن لا يزال بإمكانهم نشر الفيروس في المجتمع.

وقالت الدكتورة سارة لونج، أستاذة طب الأطفال بجامعة دريكسيل: بالطبع نريد تحصين الأطفال، كما تتوقع شركتا فايزر و موديرنا بدء الدراسة في الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 11 عامًا أو أقل في وقت لاحق من هذا العام، وأضاف لونج: أنه من غير المرجح أن نحصل على حماية المجتمع دون تحصين الأطفال، وهذا هو العمود الفقري لعودتنا إلى الحياة الطبيعية.