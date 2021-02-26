وكان العاملون بالمجال الصحي أول من تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 في بولندا، تلاهم الممرضات بدور رعاية المسنين، ثم تم إعطاء الأولوية لكبار السن والمعلمين وأصحاب الأمراض المزمنة والشرطة وجنود الجيش، يذكر أنه تم إعطاء نحو 3 ملايين جرعة لقاح للمواطنين في بولندا حتى الآن، حسبما أعلنه مسئولون أمس الخميس.