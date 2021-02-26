أعلنت نائبة وزير الصحة البولندي أنا جولاواسكا أن بلادها ستبدأ في إعطاء تطعيم مرضى السرطان لقاح "موديرنا" الأمريكي لتعزيز مناعتهم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدءا من 15 مارس المقبل، وقالت جولاواسكا - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الجمعة - إنه يمكن حاليا للمواطنين من مرضى السرطان حجز موعد لتلقي اللقاح، على أن تكون الأولوية لهم.
وكان العاملون بالمجال الصحي أول من تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 في بولندا، تلاهم الممرضات بدور رعاية المسنين، ثم تم إعطاء الأولوية لكبار السن والمعلمين وأصحاب الأمراض المزمنة والشرطة وجنود الجيش، يذكر أنه تم إعطاء نحو 3 ملايين جرعة لقاح للمواطنين في بولندا حتى الآن، حسبما أعلنه مسئولون أمس الخميس.
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