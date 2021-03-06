فيديو.. رئيس حدائق الحيوان: مفاوضات مستمرة مع بنجلادش لاستيراد فيل

كتب محمود راغب - مصطفى جابر

كشف الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن استمرار المفاوضات مع بنجلادش وزيمبابوى لاستيراد فيل فى حديقة الحيوان الجيزة

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحديقة تسعى لإحضار فيل أسيوى فى أسرع وقت، وتسعى أيضًا لتطوير بيت الفيل ليكون وفق المواصفات العالمية.

وأشار رجائى، إلى أن الحديقة حريصة على استقطاب فيل أسيوى وليس إفريقيا، خاصة أن الفيل الأسيوى أكثر هدوءًا ومحب للأطفال على عكس الفيل الإفريقي الذى يكون أكثر شراسة ويحتاج لفترة تأهيل وترويض.



وتابع: أنه جرى استيراد حيوانات جديدة فى الفترة الأخيرة من بينها الزراف والدب الروسى، والنمور البنغالية بشراستها وجمالها، قائلا: "وفرنا حيوانات كثيرة ومستمرون فى التطوير".

يذكر أن حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، استقبلت مؤخرا 3 زرافات جديدة لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لإستيراد زرافات جديدة لتعويض فقدانها أحد أهم الحيوانات التى تحظى بالشعبية من زوار الحديقة.

وبيت الزرافات الجديد على مساحة تزيد عن 2 فدان، والذى يعد من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم طبقا للاشتراطات الدولية، خاصة أن بيت الزرافات محبب للأطفال، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر فى تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.



وجاء استقبال الزرافات الجديدة بعد التعاقد على 2 زرافة أنثي وواحد ذكر زراف للحديقة، حيث يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.