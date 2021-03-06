ضبط 28 قطعة سلاح وتنفيذ 1055 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بسوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ترأس الحملة اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وإشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة، وفق بيان اليوم، في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، عن ضبط عدد 28 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ "1055" حكما قضائيا متنوعا في مجال تنفيذ الأحكام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وترحيلهم بعد العرض على النيابة العامة.

واستكملت الحملة أعمالها في مجال ضبط المخالفات المرورية، حيث تم ضبط 312 مخالفة مرورية، وفـي مجال التموين تم ضبط 46 قضية تموينية منها "8" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و"6" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و"5" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"3" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"3" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و"4" قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و"4" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و"5" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و"5" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر، وجـاري الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلـة.