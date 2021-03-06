"سفاح الجيزة" فى المحكمة: "خطيبها اللى قتلها.. إزاى بتشتغل عندى وأسرقها؟"

الإسكندرية أسماء على بدر

فى مقاطعة لمرافعة النيابة العامة، نفى "سفاح الجيزة" ما نسب إليه من قتل المجني عليها ياسمينة، قائلا: "أنا مقتلتهاش خطيبها هو اللى قتلها إزاى ومسرقتش منها حاجة إزاى تبقى بتشتغل عندى وأسرقها".

وقدم دفاع المتهم مرافعة وقالت محامية المتهم إنه تعرض لابتزاز من المجنى عليها وضغط شديد واختفت بعد ذلك ولم يعلم عنها شيئا. وتباشر محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعه عقرب ، وعضوية ايمن مصطفى الصحن احمد محمود عوض ، أولى الجلسات للمتهم المعروف إعلاميا بسفاح الجيزة ووصل المتهم وسط تأمينات مشددة بالمحكمة .

وكانت ترافعت النيابة العامة فى جلسة محاكمة سفاح الجيزة فى أولى جلسات محاكمته لقتل فتاة بالإسكندرية ودفنها أسفل عقار .

وقالت النيابة العامة فى مرافعتها، إن الفتاة من أسرة بسيطة فرت من قسوة الحياة ومواجهتها وتغيبت عن منزل أسرتها لتعمل لكسب المال، ولكن القدر سرعان ما أدخلها حياة زوجية فشلت فيها ثم خرجت مرة أخرى البحث عن عمل ليسوقها القدر إلى مقابلة المتهم.

وأضافت النيابة فى المرافعة، أن قلة الخبرة وصغر الفتاة فى السن جعلها تنخدع فى المتهم الذى جاء باسم ضحيته وعرف الجميع أنه يعمل مهندسا ويتاجر فى الأجهزة الكهربائية، وظل يستنزف مدخراتها فاستحضر شيطان الغدر وصور له أن تلك الفتاة ستكون ضحيته القادمة وروحها تصعد إلى بارئها، وتعمد إزهاق روحها وأخفى جثتها وعين الله كشفت الجريمة وترك مكان الجريمة، فهو قاتل أغواه الشيطان لإزهاق تلك الأرواح .

وقالت النيابة إن المتهم أكد فى التحقيقات عبارات لارتكابه الجريمة وهى: "أنا جبت ياسيمن المخزن عشان أخلص من تهديدها ليا"، وحين سألتها النيابة عن حل الخلاف بشكل آخر قال المتهم: "أنا قتلت 3 مرات قبل كده وده الحل الوحيد عشان أحل مشاكلى".

وأضافت النيابة فى مرافعتها أن شقيق المجنى عليها تعرف عليها بعد بلاغ غياب منذ 3 سنوات وبمناظرتها أكد أن المجنى عليها هى شقيقته، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لارتكابه القتل العمد.



المحكمة



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