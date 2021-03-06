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سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-3-2021 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

السبت، 06 مارس 2021 11:32 ص
سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-3-2021 أمام الجنيه بالبنوك المصرية الريال السعودى
كتبت ـ ريهام الباشا

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استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات في العطلة الأسبوعية للبنوك يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما ثبت صرف اليورو اليوم، مسجلا 18.61 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.16  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.12  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.12  جنيه للشراء .

4.19  جنيه للبيع .

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.07  جنيه للشراء.

4.22  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.11  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.10   جنيه للشراء.

4.19   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 

4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

4.09  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.


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