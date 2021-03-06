اليوم السابع
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السبت، 06 مارس 2021 10:07 ص
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سعر الدولار اليوم السبت 6-3-2021 بالبنوك المصرية

السبت، 06 مارس 2021 10:06 ص
سعر الدولار اليوم السبت 6-3-2021 بالبنوك المصرية الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار اليوم السبت 6-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، نظرا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى"cib" فسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل، ارتفع الدولار لأعلى مستوى في عدة أشهر مقابل اليورو والين والفرنك السويسرى، أمس الجمعة، بعدما لم يبد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قلقا إزاء موجة بيع شهدتها سندات في الآونة الأخيرة، وتمسك بموقفه في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة طويلة.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.  

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

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الدولار

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