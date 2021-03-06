سعر الحديد اليوم .. 13800 – 14000 جنيه للطن سعر المستهلك

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار مواد البناء اليوم السبت 6-3 -2021 ، استقرارا في السوق المحلى وفقا لما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية .

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر طن الحديد يتراوح بين 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن سعر الاسمنت للمستهلك يتراوح بين 700-750 جنيها للطن، أما سعر الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر ،و سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن.

وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أعلنت عن مغادرة السفينة URANUS المتجهة إلى المغرب بحمولة 6 آلاف طن من الأسمنت الأبيض المعبأ من سيناء، بعد عمليات الشحن لمدة 48 ساعة متواصل العمل داخل الميناء، وذلك فى إطار استمرار تصدير المنتجات السيناوية المعبأة والخام من الميناء منذ إعادة تشغيله فى يناير الماضي.

واضافت الهيئة الاقتصادية فى بيان لها اليوم الجمعة، إن ميناء العريش البحرى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - القطاع الشمالي- استقبلت، السفينة URANUS القادمة من اليونان أول أمس والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 116 متراً بغاطس 7 أمتار وهى السفينة رقم 15 التى استقبلتها الميناء خلال هذه الفترة بعد إعادة التشغيل، والرابعة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض المعبأ من قِبل شركة سيناء للأسمنت الأبيض.