رئيس "اقتصادية قناة السويس": تطوير ميناء العريش لتلبية احتياجات المستثمرين

كتب مدحت عادل

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إن الهيئة تعمل على تطوير ميناء العريش ليواكب باقي الموانئ التابعة للمنطقة ويضاهي موانئ شرق المتوسط، مضيفًا أن عمليات التطوير التى تتم بالميناء تأتى فى إطار التوجه نحو زيادة معدلات التداول مستقبلاً، وكذلك دخول السفن وتـداول البضائع لتحقيق معدلات تداول أكبر.

وأضاف "زكي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التطوير سيمكن الميناء من استقبال سفن حمولتها من 20 إلى 30 ألف طن وتعميق الغاطس لـ12 متراً، فضلاً عن تلبية مطالب واحتياجات العملاء لتصدير منتجات سيناء إلى جميع دول العالم.

وبهذا التطوير لن يتم اقتصار نشاط الميناء على نوعيات بضائع محددة، بل سيتم تداول نوعيات أخرى من البضائع العامة والسلع الاستراتيجية، بعد إقبال عدد كبير من المستثمرين على تصدير واستيراد البضائع المختلفة عند تطوير الميناء لمواجهة احتياجات السوق، وأيضاً توفير فرص عمل جديدة فى جميع المجالات التى تخدم أنشطة الميناء لأبناء محافظة شمال سيناء والمحافظات الأخرى.