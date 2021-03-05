سعر الحديد اليوم الجمعة.. يتراوح بين 13800- 14000 جنيه للطن للمستهلك

أكدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الجمعة 5-3 -2021، على استقرار الأسعار فى السوق خلال الفترة الحالية.
واستقر سعر طن الحديد بين 13500- 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 - 14000 جنيه، سعر الأسمنت للمستهلك بين 700 - 750 جنيها للطن، وفيما يخص سعر الرمل فيتراوح بين 60 - 100 جنيه للمتر، بينما سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن.
كانت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أكدت أن أسعار الحديد تشهد استقرارا فى السوق المحلى بالرغم من انخفاض أسعار الخردة المستوردة والتى يستخدمها معظم مصانع الحديد كخام.
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