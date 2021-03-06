حادث الكريمات .. نقل طفل من مصابى تصادم الطريق الشرقي إلى "بنى سويف الجامعى"

بنى سويف هانى فتحى

نقلت سيارة إسعاف مجهزة، طفلا يدعى آدم عمره 3 سنوات، ضمن مصابى حادث الكريمات الطريق الصحراوى الشرقى أمس من مستشفى بنى سويف التخصصى إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

حادث الكريمات

وقال الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفى بنى سويف الجامعى لـ"اليوم السابع"، إنه تم استقبال الطفل آدم المحول من مستشفى بنى سويف التخصصى، مشيرا إلى أن الطفل يعانى من فقدان الوعى، وتم تركيب أنبوبة حنجرية ولديه كسر فى الفخذ والحالة العامة غير مستقرة.

وكان قد لقى 20 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون، فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل بالقرب من نفق الزعفرانة بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة قبل بوابة الكريمات فى اتجاه بنى سويف بـ6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف والجيزة بـ15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة فى نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات.