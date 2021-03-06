لجنة هندسية تبدأ فحص سيارات حادث طريق الكريمات للوقوف على أسباب التصادم

كتب أحمد الجعفرى

بدأت اللجنة الهندسية والمشكلة بقرار من النيابة العامة فى فحص السيارات المتسببة والمتضررة فى حادث طريق الكريمات، لبيان أسباب وقوع الحادث بشكل تفصيلى، وعما إذا كان هناك تجاوز من السائق أو عدم صلاحية السيارة للعمل.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بفحص السيارة المقطورة المتسببة فى وقوع الحادث، والأجزاء الميكانيكية المتحكمة فى حركتها، وعدادات السرعة لبيان مدى التزام السائق بالتعليمات المقررة للسير على طريق الكريمات، كما تفحص اللجنة السيارة الميكروباص المتضررة جراء الحادث، وبيان الإضرار التى لحقت بها، وكتابة تقرير وافً وتقديمه لجهات التحقيق، لاستكمال تحقيقاتها حول الواقعة.

وكان طريق الكريمات قد شهد حادث مأساوى أسفر عن مصرع 20 وإصابة 3 آخرين، حيث أكد سائق السيارة المتسببة في حادث الكريمات أنه ارتكب الواقعة دون قصد، بعد انفجار الاطار الأمامي للسيارة وانقلابها وثم اصطدمت بميكروباص، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من الفحص أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة "سائق – مقيم ببنى سويف" بالطريق، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" أثناء قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن "وفاة 20 شخص وإصابة 3 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".