جارديان: مقترح رفع الحد الأدنى للأجور يفشل مع عرقلة حزمة بايدن فى الشيوخ

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الخطاب الناري والجهد الأخير من قبل السيناتور بيرني ساندرز لتأمين رفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية في حزمة الإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار حكم عليهما بالفشل أمس الجمعة ، بعد يوم صعب شهد تأخيرات فى تمرير التشريع الرئيسي في مجلس الشيوخ .

وأبرم زعماء مجلس الشيوخ والسيناتور الديمقراطي المعتدل جو مانشين اتفاقا في وقت متأخر من يوم الجمعة بشأن إعانات البطالة الطارئة ، مما كسر أزمة استمرت تسع ساعات وأوقفت مشروع القانون.

يبدو أن الحل الوسط ، الذي أعلنه المشرع في وست فرجينيا ومساعده الديمقراطي ، يمهد الطريق أمام مجلس الشيوخ لبدء سلسلة من التصويتات، وفي النهاية الموافقة على التشريع الشامل.

وواجه مجلس الشيوخ بعد ذلك التصويت على كومة من التعديلات التي كان من المرجح أن تستمر طوال الليل، ومعظمها على أساس مقترحات الجمهوريين التي من المؤكد أنها ستفشل.

والأهم من ذلك ، أن اتفاقية إعانات البطالة أشارت إلى أنها كانت مجرد مسألة وقت حتى يمرر مجلس الشيوخ مشروع القانون. سيؤدي ذلك إلى إعادته إلى مجلس النواب ، الذي كان من المتوقع أن يمنحه الموافقة النهائية للكونجرس قبل نقله إلى بايدن لتوقيعه.

وقالت الصحيفة إن التقدم في مشروع القانون تباطأ بشكل كبير مما يشير إلى أن التشريع قد لا يتم تمريره حتى نهاية الأسبوع ، مع استمرار توقع الجمهوريين لإدخال العديد من التعديلات ، وكلها يجب أن تشهد تصويتًا. على الرغم من التأخير ، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ، تشاك شومر ، إن الغرفة ستنهي عملها.

سيأخذ مجلس الشيوخ الكثير من الأصوات. قال شومر: "لكننا سنمضي في السلطة وننهي هذا القانون ، مهما طال الوقت". "الشعب الأمريكي يعتمد علينا وأمتنا تعتمد على ذلك."