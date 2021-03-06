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تعقيم قاعات الامتحانات بجامعة القاهرة للوقاية من كورونا.. فيديو

السبت، 06 مارس 2021 12:05 م
تعقيم قاعات الامتحانات بجامعة القاهرة للوقاية من كورونا.. فيديو امتحانات الجامعات - أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

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أجرى تليفزيون "اليوم السابع" اليوم السبت، جولة خاصة خلال تعقيم قاعات الامتحانات بكلية الآداب بجامعة القاهرة بالتزامن مع انطلاق الأسبوع الثانى من امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات.

وأكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة فى تصريحات لتليفزيون "اليوم السابع"، أن الكلية تجرى عمليات تعقيم مكثفة خلال الفاصل الزمنى بين فترات الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا مع مراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب لتحقيق المسافات الآمنة.

وأشار عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية بدأت أعمال الكنترول لتصحيح المواد التى أجريت امتحاناتها، وذلك حتى تكون الكلية جاهزة لإعلان النتائج مع بداية الفصل الدراسى الثانى.

واختتمت جامعة القاهرة الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، الخميس الماضى والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.
 


جامعة القاهرة

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امتحانات الجامعات

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