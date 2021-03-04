اليوم السابع
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ختام الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة دون مشكلات

الخميس، 04 مارس 2021 11:16 ص
ختام الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة دون مشكلات امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تختتم جامعة القاهرة الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.
 
وتعقد الامتحانات، اليوم، بكليات الآداب، والحقوق، والتجارة، والآثار، والعلوم، ودار العلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والإعلام، والدراسات العليا للتربية، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البشري، والطب البيطري، والهندسة، ومعهد الليزر، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، والدراسات العليا الأفريقية، ومعهد الليزر، والتربية للطفولة المبكرة، ومعهد التمريض.
 
وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا لأداء الامتحانات أمس 38857 طالب وطالبة، مؤكدًا أن جميع الكليات تلتزم بخطة إدارة الجامعة في الوقاية من فيروس كورنا المستجد، والتي تم تعميمها منذ فترة طويلة، حيث تلزم الضوابط جميع المشاركين بارتداء الكمامة، وقواعد التباعد الاجتماعي، والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان، لضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة و الحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.
 
يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الحالي، في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
 
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إجراءات احترازية للوقاية من كورونا بامتحانات جامعة القاهرة
 
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الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا بامتحانات جامعة القاهرة
 
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قاعات الامتحانات بجامعة القاهرة 
 
 
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امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة 
 
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 الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية خلال امتحانات جامعة القاهرة
 
 
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إجراءات التباعد الاجتماعى بين الطلاب بقاعات الامتحانات 

 


جامعة القاهرة

محمد الخشت

امتحانات الفصل الدراسى الأول

كورونا

الفصل الدراسى الثانى

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