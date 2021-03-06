اليوم السابع
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بدء التحقيق مع سائق النقل فى حادث الكريمات وإجراء تحليل المخدرات للمتهم

السبت، 06 مارس 2021 01:22 م
بدء التحقيق مع سائق النقل فى حادث الكريمات وإجراء تحليل المخدرات للمتهم حادث تصادم طريق الكريمات
كتب أحمد الجعفرى

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فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقا مع السائق المتسبب فى حادث طريق "الكريمات"، والذى أسفر عن مصرع 20 وإصابة 3 أشخاص، بعد اصطدام سيارة مقطورة بميكروباص، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل والإصابة الخطأ، وواجهته بتحريات الأجهزة الأمنية، وأقوال الشهود والمصابين.
 
وقال السائق فى التحقيقات، إن عجلة القيادة انحرفت من يده دون قصد بعد انفجار أحد إطارات السيارة، ولم يستطع السيطرة عليها، أو تفادى السيارة الميكروباص، ما أسفر عن وقوع الحادث، كما استمعت جهات التحقيق لأقوال مساعد سائق السيارة المقطورة، وأمرت جهات التحقيق بإجراء تحليل عينة مواد مخدرة للسائق المتهم فى الحادث.
 
حادث مأسوي شهده طريق الكريمات أسفر عن مصرع 20 وإصابة 3 آخرين، حيث أكد سائق السيارة المتسببة في حادث الكريمات أنه ارتكب الواقعة دون قصد، بعد انفجار الاطار الأمامي للسيارة وانقلابها وثم اصطدمت بميكروباص، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة "سائق – مقيم ببنى سويف" بالطريق ، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" أثناء قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن "وفاة 20 شخص وإصابة 3 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".

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