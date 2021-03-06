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المدارس تستقبل طلاب أولى ثانوى لأداء امتحان الفصل الأول بإجراءات الوقاية.. صور

السبت، 06 مارس 2021 09:00 ص
المدارس تستقبل طلاب أولى ثانوى لأداء امتحان الفصل الأول بإجراءات الوقاية.. صور طلاب الصف الأول الثانوى أثناء دخول لجان الامتحان
كتب محمود طه حسين

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استقبلت المدارس طلاب الصف الأول الثانوى، لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، فى ثانى أسبوع للاختبارات الإلكترونية، حيث يؤدى الطلاب اليوم السبت امتحان مادتى الفلسفة والمنطق والفيزياء، وتبدأ لجنة الامتحان لطلاب 15 محافظة فى التاسعة صباحاً، فيما تتاح منصة الامتحان الإلكترونى للطلاب بباقى المحافظات فى العاشرة صباحاً.
 
وشهدت المدارس تطبيق الإجراءات الاحترازية حماية الطلاب من كورونا، حيث تم قياس حرارة الطلاب لحظة دخولهم إضافة إلى إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات والتباعد.
 
وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسي والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتستمر حتى 11 مارس الجارى، حيث أدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية الامتحانات متعدد التخصصات فى مواد العربى واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات بواقع ساعتين لكل صف دراسى بواقع 30 سؤالاً فى كل صف من الرابع حتى السادس الابتدائي، كما انتهى طلاب المرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثانى من أداء الاختبار المجمع بواقع 35 سؤالاً فى جميع المواد، كما اختبر طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا فى أول أسبوع لهم بامتحانات الفصل الدراسي الأول ويستكملوا امتحاناتهم خلال الأسبوع الجارى.
 
قياس-درجة-الحرارة-قبل-دخول-الطلاب-اللجان
قياس-درجة-الحرارة-قبل-دخول-الطلاب-اللجان

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تطبيق-الاجراءات-الاحترازية-بالمدارس-لحماية-الطلاب

طلاب-الصف-الأول-الثانوى-يؤدون-امتحانات-الفصل-الدراسة-الأول
طلاب-الصف-الأول-الثانوى-يؤدون-امتحانات-الفصل-الدراسة-الأول

 


التربية والتعليم

امتحانات الفصل الدراسي الاول

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اخبار مصرية

امتحان الفلسفة والفيزياء

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