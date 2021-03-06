القبض على جزار قطع أذن جاره بسبب خلافات بينهما في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قطع جزار، اليوم السبت، أذن جاره في قرية الخمسة التابعة لمركز تمى الأمديد في محافظة الدقهلية، بسبب خلافات بينهما. تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطه تمى الأمديد، من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول ر ص 28 سنة عامل، ومقيم قرية الخمسة دائرة المركز، مصابا بجرح قطعى بالأذن اليمنى، وآخر قطعى بالقدم اليمني، ادعاء تعدى.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص وبسؤال المصاب، اتهم جزار 34 سنة، ومقيم بذات القرية، بالتعدى عليه بالضرب، والذى أحدث إصابته، وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه لذات السبب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة، وتم التحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1170 لسنة 2021 جنح مركز تمى الأمديد، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.