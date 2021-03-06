الرئيس الأفغاني: انتقال السلطة عبر الانتخابات مبدأ لا يمكن المساومة فيه

كابول /أ ش أ/

أكد الرئيس الأفغانى أشرف غني، اليوم السبت، أن الدستور فقط من يقرر القادة المستقبليين لأفغانستان، مشدداً على أن انتقال السلطة عبر الانتخابات هو مبدأ لا يمكن المساومة فيه.

وقال غنى خلال جلسة افتتاح السنة الثالثة من الفصل التشريعى السابع عشر للبرلمان الأفغاني، "نحن جاهزون للتحدث عن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة على مستوى البلاد تحت إدارة المجتمع الدولي".

وأكد غنى -حسب ما نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية- أنه لن يتم اتخاذ أى قرار دون موافقة وتصديق جميع طبقات الشعب الأفغاني، مؤكدا أن جهود السلام تتطلب إدارة وتخطيطًا مناسبين.

وموجها حديثه لباكستان، قال غنى إن باكستان عليها أن تختار "الطريق الصحيح"، مضيفا: "دعونا نقبل بعضنا البعض كدولتين مستقلتين"، مشددا على أنه لا يوجد أحد يمكنه اتخاذ قرار فى تفكيك المؤسسات الأفغانية التى تم التصديق عليها فى الدستور.

وتابع الرئيس الأفغانى قائلا: "التجارب السابقة أظهرت لنا أن تحقيق السلام ليس مجرد حلم، لكنه يتطلب صمودا وإنهاء للعنف وتأمين الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعي، مؤكدا أنه مستعد لتقديم التضحيات اللازمة للحصول على سلام لا يعرض إنجازات العقود الماضية للخطر.