اليوم السابع
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التعليم العالى تنظم الملتقى الطلابى لرؤساء ونواب الاتحادات الطلابية 22 مارس

السبت، 06 مارس 2021 05:00 ص
التعليم العالى تنظم الملتقى الطلابى لرؤساء ونواب الاتحادات الطلابية 22 مارس الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، إن من المقرر أن يتم تنظيم الملتلقى الطلابى لرؤساء ونواب الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات الحكومية وذلك خلال العام الجامعى الجارى ، وينعقد فى جامعة أسوان وذلك من 22 مارس حتى 25 مارس الجارى.
 
وأضاف الدكتور طايع عبد اللطيف فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن المؤتمر يهدف إلى تنظيم نماذج المحاكاة للطلاب حول المجلس الأعلى للجامعات وذلك بهدف التنافس بين الطلاب، حيث يتناول فكرة انعقاد جلسات المجلس الأعلى للجامعات وتنفيذ قراراته.
 
وأشار الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، إلى أنه نماذج المحاكاة تمثل تدريب واقعى على الحقائق، وتهدف إلى نشر الوعى الثقافى بين الطلاب، لافتا إلى أنه تم اخيتاره كرئيس لجنة تحكيم نماذج المحاكاة.
 
ويتم تنفيذ الملتقى بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وبرئاسة رئيس اتحاد جامعة أسوان محمد يوسف عابد، ويضم الملتقى لقاءات حوارية ومناقشات وعرض النماذج وتحكيمها ومناقشة أساليب التعاون ودمج الجامعات الخاصة والمعاهد العليا في الأنشطة المشتركة، ويضم كذلك برنامج ترفيهي بعنوان "أسوان أحلى" ويشارك فيه رؤساء اتحادات الجامعات الحكومية ونوابهم.

طايع عبد اللطيف

الاتحادات الطلابية

جامعة أسوان

الأعلى للجامعات

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