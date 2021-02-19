اليوم السابع
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التعليم العالى تعلن الانتهاء من انتخابات الاتحادات الطلابية

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:50 ص
التعليم العالى تعلن الانتهاء من انتخابات الاتحادات الطلابية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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استعرض الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التقرير المقدم من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول تنفيذ خطة الأنشطة الزمنية والنوعية طبقا للآليات المتبعة في جائحة كورونا.
 
أفاد التقرير بالانتهاء من انتخابات الاتحادات الطلابية بمشاركة ما يقرب من 25 ألف طالب وطالبة، والتأكيد على البناء المؤسسي لتلك الاتحادات بإقرار اللائحة التنفيذية لها بقرار رئيس الوزراء رقم 2523 الصادر في عام 2017، واللائحة المالية والإدارية لها بالقرار الوزارى رقم 352 الصادر في عام 2019.
 
وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، أنه تم  وضع خطة أنشطة تتضمن برامج زمنية وأنشطة متنوعة لقيادات الاتحادات منها برامج القيادة وتطوير المهارات وريادة الأعمال والاهتمام بنماذج المحاكاة لتأهيلهم للعمل العام.
 
وتضمن التقرير الاستعدادات لتنظيم الملتقى الطلابي الأول للجامعات، الذي تنظمه جامعة أسوان برعاية الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس 2021، تحت عنوان "نموذج محاكاة المجلس الأعلى للجامعات"، ويتم تنفيذ الملتقى بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وبرئاسة رئيس اتحاد جامعة أسوان محمد يوسف عابد.
 
ويضم الملتقى لقاءات حوارية ومناقشات وعرض النماذج وتحكيمها ومناقشة أساليب التعاون ودمج الجامعات الخاصة والمعاهد العليا في الأنشطة المشتركة، ويضم كذلك برنامج ترفيهي بعنوان "أسوان أحلى" ويشارك فيه رؤساء اتحادات الجامعات الحكومية ونوابهم.
 
وأوضح التقرير أن الملتقى يعد بداية لسلسلة من نماذج المحاكاة التي سيتم طرحها خلال الفعاليات، لتختار كل جامعة نموذج خاص بها تمهيدا لتنفيذه بالجامعات الأخرى، وسوف يتم تقديم التوصيات الخاصة بالملتقى بعد الانتهاء منه إلى المجلس الأعلى للجامعات.
 
 

التعليم العالى

الملتقى الطلابى

اسوان

الاتحادات الطلابية

المجلس الأعلى للجامعات

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