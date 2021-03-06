إصابة 3 أشخاص في تصادم نقل مع سيارتين ملاكي على طريق المنصورة أجا بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل مع سيارتين ملاكى على طريق المنصورة أجا، ما أدى إلى توقف حركة السير على الطريق. وعلى الفور انتقلت رحاب المزين رئيسة مركز مدينة أجا إلى مكان الحادث، وقامت باستدعاء سيارات الإسعاف وتم نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى أجا المركزى، وبالفحص كشفت هروب سائق السيارة النقل.

وقد تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شركة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق أجا المنصورة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين أن السيارة النقل تحمل رمل، ونتيجة السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة فى يده، ما أدى إلى الاصطدام بسيارتين ملاكى ما أدى إلى تحطمهما بالكامل، وعقب ذلك هرب سائق النقل من السيارة وتركها.

وقد تم الدفع ببعض المعدات لرفع السيارات من على الطريق لإعادة حركة السير مرة أخرى.