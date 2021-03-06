أضرار أدوية مضادات الاكتئاب.. تساقط الشعر وفقدان الشهية

كتبت مروة هريدى

قال باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية فى كندا إن تساقط الشعر قد يكون أحد الأضرار التى تسببها أدوية مضادات الاكتئاب، حيث يشير الباحثون إلى أن هناك بعض الأدوية وليست جميعها التى يكون لها أضرار على الشعر وتؤدى إلى تساقطه، وفقًا لما ذكره موقع "express".

وتعتبر مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية هى فئة من المركبات التى تستخدم عادة كمضادات للاكتئاب، حيث تترك مادة السيروتونين فيها تأثيرًا طويل الأمد على الدماغ والجسم، ويعتبر السيروتونين هو هرمون رئيسى يعمل على استقرار الحالة المزاجية ومشاعر الرفاهية والسعادة والنوم والشهية والهضم.

تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) إن تساقط الشعر ليس مؤكدًا ضمن الآثار الجانبية لجميع أدوية مضادات الاكتئاب، ولكنه يعتبر أحد الآثار الجانبية الشائعة لمثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية.

بينما كانت أدوية مضادات الاكتئاب الأخرى خاصة التى تحتوى على مركب باروكستين أقل تأثيرًا على الشعر، حيث تستخدم هذه الأدوية أيضًا لعلاج أعراض اضطراب الوسواس القهرى ونوبات الهلع والقلق أو الإجهاد اللاحق للصدمة.

- الأضرار الشائعة الناتجة عن تناول أدوية مضادات الاكتئاب:

1- الشعور بالاضطراب أو الاهتزاز أو القلق

2- عسر الهضم وآلام فى المعدة

3- الإسهال أو الإمساك

4- فقدان الشهية

5- الشعور بالدوخة

6- الأرق وعدم النوم جيدًا، أو العكس الشعور بالنعاس الشديد

7- الصداع

8- الضعف الجنسى

9- زيادة فى الوزن

من جانبها، أوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن الآثار الجانبية المترتبة على تناول أدوية مضادات الاكتئاب قد تختفى فى غضون أسابيع قليلة، ولكن البعض منها قد يستمر لفترة أطول فى بعض الأحيان، لذلك إذا كنت تعتقد بأن تساقط الشعر هو ناتج عن تناول أدوية الاكتئاب فلابد من التحدث إلى الطبيب للبحث عن بدائل.