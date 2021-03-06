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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى يتراوح بين 32-48 جنيها للكيلو

السبت، 06 مارس 2021 11:40 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى يتراوح بين 32-48 جنيها للكيلو سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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استقرت  أسعار الأسماك اليوم السبت 6-3-2021   في سوق العبور للجملة، وسجلت أسعار البورى 1، 42-48 جنيها للكيلو م، والبورى 2 بين 32-38 جنيها للكيلو، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها. 
 
وتراوح  سعر البلطي الاسواني بين 17-37 جنيها للكيلو بينما سجل البلطي المزارع بجميع أحجامه 16-22 جنيها للكيلو ، وسعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت سعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 
 
بينما سجلت الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو،و أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 

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