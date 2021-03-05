وفاة 3 أطفال وإصابة الأب والأم بسبب تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى 3 أطفال مصرعهم، يقيمون بناحية قرية القطنة دائرة مركز طما فى سوهاج، عقب تناولهم وجبة غذائية منزلية فاسدة، بينما أصيب الأب والأم بحالة تسمم، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى الغنايم المركزى بأسيوط.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مديرية أمن أسيوط، يفيد بوصول 3 أطفال جثث هامدة، ادعاء تناول وجبة غذائية منزلية فاسدة، وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى الغنايم المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، بينما وصل الأب والأم في حالة سيئة وألم بالبطن وقيئ مستمر، وتم نقلهم للمستشفى الجامعى، لوضعهم تحت الرعاية الصحية العاجلة.

وبالفحص تبين من التحريات الأولية، التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، وفاة 3 أطفال من أسرة واحدة جميعهم مقيمين بناحية قرية القطنة دائرة مركز طما شمال سوهاج، وأن سبب الوفاة تسمم غذائى، فتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى الغنايم المركزى، والمصابين إلى المستشفى الجامعى لوضعهم تحت الرعاية الطبية العاجلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.