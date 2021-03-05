اليوم السابع
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خالد صلاح
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نقل جثث ومصابى حادث الصحراوى الشرقى لمستشفيات بنى سويف وأطفيح والصف

الجمعة، 05 مارس 2021 09:08 م
نقل جثث ومصابى حادث الصحراوى الشرقى لمستشفيات بنى سويف وأطفيح والصف جانب من الحادث
بنى سويف هانى فتحى

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استقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف، التخصصى جثتين و5 مصابين، ضمن الـ18 شخصا الذين لقوا مصرعهم اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة قبل بوابة الكريمات فى اتجاه بنى سويف بـ6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى، كما تم نقل 12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح، و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف.

وكان لقى 18 شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة قبل بوابة الكريمات فى اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف والجيزة بـ15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة فى نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات.


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