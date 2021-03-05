اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: 20 جنيها ثمن التذكرة بـ"سينما مصر"

الجمعة، 05 مارس 2021 08:19 م
محافظ بورسعيد: 20 جنيها ثمن التذكرة بـ"سينما مصر" وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يفتتحان سينما مصر
بورسعيد - محمد عزام

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، إن سعر تذكرة الدخول إلى "سينما مصر" بعد إعادة افتتاحها وتجديدها هو 20 جنيها فقط.

وأكد المحافظ، عقب افتتاح السينما بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن "سينما مصر" واحدة من أقدم دور العرض فى مصر، وشاهدة على العديد من الأحداث التاريخية، ولها في قلوب كل مواطن بورسعيدي وزائر للمدينة ذكرى سعيدة.

وتتسع السينما لـ526 مشاهدا، وجرى تزوديها بأحدث تقنيات ماكينات العرض السينمائي، بجانب أنظمة الدفاع المدني والمراقبة المتطورة.

وأطلقت وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفني فقرات غنائية لنجمى الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.


بورسعيد

محافظة بورسعيد

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عاصمة الثقافة المصرية

سينما مصر

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