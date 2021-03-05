محافظ المنيا يشارك فى مراسم تشييع جنازة أسقف بنى مزار والبهنسا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

شارك اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، فى مراسم تشييع جنازة نيافة الحبر الأنبا أثناسيوس، أسقف بنى مزار والبهنسا، والذى وافته المنية اليوم الجمعة، وذلك بمقر مطرانية بنى مزار والبهنسا بمركز بنى مزار، وبحضور عدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وإسماعيل الفحام، رئيس مدينة بنى مزار، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد كبير من الأساقفة والآباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.

وأعرب المحافظ، عن خالص حزنه، مقدما العزاء للحضور ولأهالى محافظة المنيا عامة وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية خاصة، مؤكدًا أن الفقيد الراحل كان دمث الخلق كريما ومحبوبا من الجميع، داعيًا الجميع بالاقتداء بالأخلاق والصفات الطيبة التى كان يتمتع بها المطران الراحل، وقال «إننا جميعاً شركاء فى الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة مع بعضنا البعض، ونتشارك سويًا الأفراح والأحزان كنسيج واحد".



أسقف بنى مزار والبهنسا



محافظ المينا يشارك فى مراسم تشييع الجنازة



محافظ المينا يشارك فى مراسم تشييع جنازة-أسقف بنى مزار والبهنسا