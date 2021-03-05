محافظ المنيا يشارك فى مراسم تشييع جنازة أسقف بنى مزار والبهنسا.. صور

شارك اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، فى مراسم تشييع جنازة نيافة الحبر الأنبا أثناسيوس، أسقف بنى مزار والبهنسا، والذى وافته المنية اليوم الجمعة، وذلك بمقر مطرانية بنى مزار والبهنسا بمركز بنى مزار، وبحضور عدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وإسماعيل الفحام، رئيس مدينة بنى مزار، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد كبير من الأساقفة والآباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.
وأعرب المحافظ، عن خالص حزنه، مقدما العزاء للحضور ولأهالى محافظة المنيا عامة وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية خاصة، مؤكدًا أن الفقيد الراحل كان دمث الخلق كريما ومحبوبا من الجميع، داعيًا الجميع بالاقتداء بالأخلاق والصفات الطيبة التى كان يتمتع بها المطران الراحل، وقال «إننا جميعاً شركاء فى الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة مع بعضنا البعض، ونتشارك سويًا الأفراح والأحزان كنسيج واحد".
أسقف بنى مزار والبهنسا
محافظ المينا يشارك فى مراسم تشييع الجنازة
محافظ المينا يشارك فى مراسم تشييع جنازة-أسقف بنى مزار والبهنسا
مراسم تشييع جنازة أسقف بنى مزار والبهنسا
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