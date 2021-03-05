اليوم السابع
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ما هى الضوابط الواجب اتباعها لمزارعى العنب؟ الإجابة × 25 معلومة

الجمعة، 05 مارس 2021 05:00 ص
ما هى الضوابط الواجب اتباعها لمزارعى العنب؟ الإجابة × 25 معلومة زراعة العنب
كتبت أسماء نصار

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أعد معهد بحوث البساتين مجموعة من التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول العنب مراعاتها، خلال شهر مارس.

وتمثلت التوصيات التى أعدها فى الآتى:

1- رش العنب الفليم و السبريور باستخدام أقراص الجبرلين وصول العناقيد لحوالى 7-10 سم طول وو صول حبة العنب الي 4ملي ميكرون بتركيز 20 جزء في المليون (قرص /100لتر ماء).

2- يتم تكرار هذه الرشة بعد حوالى 10 أيام من الرشة الأولى و يتم اضافة مادة ناشرة بمعدل ½ سم توب فيلم / لتر ماء.

3- يتم رش أى مركب لتثبيت العقد مثل الأميكتون(مصدر للأكسين) بمعدل 250جم لكل 100 لتر ماء .

4-إجراء بعض معاملات التقليم الصيفي مثل إزالة بعض الأفرع النامية من البراعم الكامنة فى الخشب القديم وعند خروج فرعان من عين واحدة يزال الفرع الأقل نمواً .

5- قص المحلاق القريب من العنقود حتى لا يسبب فى اختناق العنقود.

6-خف العناقيد خصوصاً صغيرة الحجم لتفادى ظاهرة زيادة الحمل .

7-الاستمرار فى زراعة شتلات العنب حتى النصف الأول من هذا الشهر بشرط عدم خروج العيون .

8- رى الشتلات الصغيرة و اضافة الخرطوم بجوار كل شتلة.

9- تربيط لفروع الاشجار علي الخشب ورفعها علي السلك بالبلاستك

10- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

11-إزالة السرطانات من علي الجذوع

12-بالنسبة لأشجار العنب التى تروى بالتنقيط فى الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر.

13- الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19.

14- الرية الثالثة - يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم.

15- الرية الربعة - يضاف 2 لتر حامض امينى للفدان مدة شهر.

16- يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر.

17- يضاف2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 2لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم.

18- برنامج الرى فى السنة الأولى 8 لتر/ يوم، والسنة الثانية 12-14 لتر/ يوم ، والسنة الثالثة 14 لتر/ يوم ، والسنة الرابعة 16 لتر/ يوم .

19- يتم الرى اليومى لمدة ساعة، منهم30 دقيقة رى بدون تسميد و20 دقيقة رى بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

20- المقاومة الوقائية لمرض البياض الدقيقى عند وصول الأفرع الحديثة الى طول 25 سم فى المتوسط وذلك بالرش بأى من المبيدات الموصى بها .

21- عند ظهور الإصابة يمكن استخدام المبيدات الجهازية.

22- يتم مكافحة البياض الدقيق و البياض الزغبي باستخدام الرادوميل بمعدل 1جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.

23-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.

24-تركيب مصيدة الفرمون الخاصة بدودة ثمار العنب على ارتفاع 50سم من سطح الأرض وبمعدل مصيدة واحدة لكل فدان.

25-فى حالة وجود إصابة بالنيماتودا يتم المكافحة بالمبيد الموصى به.
 

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