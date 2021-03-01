ركوب الدراجات بانتظام وسيلة فعالة للتخلص من دهون البطن

كتبت مروة هريدى

تراكم الدهون خاصة فى منطقة البطن والمعروفة باسم "الدهون الحشوية" تعتبر مشكلة تواجه العديد من الناس، حيث يسعى كثيرون للتخلص منها نظرًا للمخاطر الصحية التى تتسبب فيها، وتعتبر ممارسة الرياضة بشكل عام أحد الوسائل الفعالة للتخلص من زيادة الوزن والحفاظ على رشاقة الجسم، ولكن هناك تمارين محددة تساعد فى حرق الدهون الحشوية بمنطقة البطن، وفقًا لما ذكره موقع "express".

ينصح خبراء الصحة بأن أفضل طريقة لفقدان دهون البطن هى القيام بتمارين القلب بانتظام مثل الجرى وركوب الدراجات بجانب اليوجا والمشى وحتى الرقص، حيث تساعد الجسم فى حرق العديد من السعرات الحرارية التى تساعد فى فقدان دهون البطن أفضل من تدريبات العضلات، حيث تساعد التدريبات منخفضة الكثافة التى تستغرق فترة زمنية طويلة تحرق دهونًا أكثر من التدريبات القصيرة عالية الكثافة.

وتشير التقديرات إلى أن الشخص يحرق ما بين 400 إلى 1000 سعر حرارى فى الساعة عند ركوب الدراجات، وذلك يعتمد أيضًا على وزن الشخص وطبيعة عمله وهذا هو السبب وراء وصف تمرين ركوب الدراجات بأنه أحد أفضل التمارين التى تساعد فى حرق دهون البطن لأنه يؤثر على معدل الأيض الأساسى للشخص وبناء كتلة العضلات التى ترفع معدل حرق السعرات الحرارية ما يساعد على التخلص من تلك الدهون، ولكن مع مراعاة أداء تلك التمارين بشكل يومى منتظم ولفترة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا.

ويعتبر الدمج بين تمارين القوة والتمارين الهوائية أمر مثالى للغاية، حيث إن تمارين القوة تعمل على تحسين كتلة العضلات واستقلاب الجلوكوز وكلاهما مهم للتحكم فى الوزن، أما التمارين الهوائية المعروفة أيضًا باسم تمارين القلب مفيدة لرفع معدل ضربات القلب.