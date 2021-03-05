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لوحات إرشادية وتحذيرية لتعريف السائقين بتحويلات كوبرى ترسا بسبب أعمال التطوير

الجمعة، 05 مارس 2021 03:08 ص
لوحات إرشادية وتحذيرية لتعريف السائقين بتحويلات كوبرى ترسا بسبب أعمال التطوير كوبرى ترسا - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد- أحمد حسنى

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عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، خدمات فى محيط غلق كوبرى ترسا بشكل كلى بالاتجاهين لرصد أى كثافات مرورية، فى أعمال تستمر حتى صباح يوم الإثنين الموافق 15 مارس الجارى، للقيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع توسعة كوبرى ترسا الحالى، واستحداث كوبرى سيارات جديد على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم، مع إجراء تحويلات للسائقين وجرى تعريفهم بها، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه جرى عمل التحويلات المرورية اللازمة، وهى أن حركة المركبات القادمة من شارع ترسا وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع وخاتم المرسلين تقوم بالسير يسارا اتجاه شارع محمد سالم ثم استكمال السير حتى شارع الأهرام ثم السير يمينا اتجاه شارع عثمان محرم واستكمال السير اتجاه شارع خاتم المرسلين.

وأضاف المصدر، أن التحويلات شملت حركة المركبات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع ترسا تقوم بالسير يمينا بشارع عثمان محرم اتجاه شارع الأهرام ثم الدوران والعودة بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية ثم الدوران مرة أخرى والعودة من فتحة دوران كايرو مول ثم السير يمينا باتجاه شارع محمد سالم واستكمال السير حتى شارع ترسا .

واستطرد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وضعت بالتنسيق مع الشركة المنفذة اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وجرى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.


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