ضبط 132 ألف فانوس رمضان مجهول المصدر داخل مخزن فى المقطم

كتب عبد الرحمن سيد - عبد الله محمود

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، 132 ألف فانوس رمضان مجهول المصدر داخل مخزن فى منطقة المقطم، وحرر محضر بالواقعةـ وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 132000 قطعة لعب أطفال "فوانيس" – 30 عبوة كرة أسفنج، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة المسئول عن مخزن لعب أطفال كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، وذلك لحيازته كميات كبيرة من لعب الأطفال مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وقيامه بوضع استيكر بلد المنشأة محلى على غير الحقيقة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.