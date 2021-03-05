ضبط محاولة تهريب مواد مخدرة مع راكب قادم من أمريكا بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، من ضبط محاولة تهريب مخدرات مع راكب مصرى، وذلك فور وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية، أخفاها داخل حقائبه وبين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمارك فى راكب مصري الجنسية، وبالعرض على صابر عبد الحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، ضمت محمد نبيل ومصطفي صادق مامورا الجمارك، وتبين وجود 37 جرام ماريجوانا، و5 أمبولات ماريجوانا، و19 سيجارة ماريجوانا، وأمبول زيت ماريجوانا.

وقرر عبد العال نعمان مدير الجمارك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.