اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مارس 2021 09:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط محاولة تهريب مواد مخدرة مع راكب قادم من أمريكا بمطار القاهرة

الجمعة، 05 مارس 2021 08:19 م
ضبط محاولة تهريب مواد مخدرة مع راكب قادم من أمريكا بمطار القاهرة مطار القاهرة -أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، من ضبط محاولة تهريب مخدرات مع راكب مصرى، وذلك فور وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية، أخفاها داخل حقائبه وبين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.
 
وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمارك فى راكب مصري الجنسية، وبالعرض على صابر عبد الحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، ضمت محمد نبيل ومصطفي صادق مامورا الجمارك، وتبين وجود 37 جرام ماريجوانا، و5 أمبولات ماريجوانا، و19 سيجارة ماريجوانا، وأمبول زيت ماريجوانا.
 
وقرر عبد العال نعمان مدير الجمارك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

جمارك مطار القاهرة

تهريب

مخدرات

ماريجوانا

أمريكا

مصر للطيران

مصلحة الجمارك

المطارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة