صلوات فى العراق واستعدادات شعبية لاستقبال البابا فرانسيس

كتب رامى محيى الدين

ذكرت سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها أن الصلوات بدأت فى العراق، وطغى المشهد الاستعدادات الشعبية لاستقبال البابا فرانسيس.

يبدأ بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الجمعة، زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، تستمر 4 أيام يزور فيها عددا من المحافظات العراقية من بينها النجف وذي قار وأربيل والموصل، بالإضافة إلى العاصمة بغداد، في أول زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان للعراق.

وستجرى مراسم استقبال للبابا فرنسيس، البالغ من العمر 84 عاما، في مطار بغداد الدولي وفي قصر بغداد، بحضور رئيس العراق برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وعشية زيارته وجه البابا فرنسيس رسالة إلى العراقيين قائلا فيها، إنه يأتي العراق حاجاً تائباً لكي يلتمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب.

وأوضح بابا الفاتيكان، أنه يقوم بالزيارة لإظهار التضامن مع المسيحيين بالعراق البالغ عددهم نحو 300 ألف شخص أي نحو خُمس عددهم قبل الغزو الأمريكي للبلاد في 2003 وما تلاه من عنف المتطرفين.