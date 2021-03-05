سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 5-3-2021

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 5-3-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودى، استقرارا عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:





سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى



4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى



4.20 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة



4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية



4.24 جنيه للشراء .

4.29 جنيه للبيع .