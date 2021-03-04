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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس

الخميس، 04 مارس 2021 04:28 م
تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس درهم إماراتى
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 4-3-2021، أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ليسجل 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 
 
انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 4-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.85 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع، مقابل 48.89 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.58 جنيه للشراء، 51.97 جنيه للبيع.
 
 
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.23 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.20 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.23 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

سعر الدرهم الاماراتى

اسعار الدرهم الاماراتى

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