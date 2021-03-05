روسيا تدعو أمريكا لإثبات نيتها بعدم التدخل فى شئون الدول

موسكو أ ش أ

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها تدعو الولايات المتحدة إلى إثبات نيتها بالأفعال وليس بالأقوال فى عدم التدخل فى شؤون الدول الأخرى.

وأضافت زاخاروفا - فى إيجاز صحفى تعليقًا على بيان وزير الخارجية الأميركى أنطونى بلينكن بهذا الشأن -:"ندعو فريق وزارة الخارجية الأميركية إلى الامتناع عن محاولات التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى بالأفعال وليس بالأقوال".

وتابعت قائلة: "بدون الأخذ فى الاعتبار احترام مصالح الشركاء ستكون الأهداف الجيدة فقط تصريحات، ومن جانبنا سنقوم بالمتابعة"، مشيرة إلى أنه من الضرورى دعم الزملاء الأمريكيين فى انجرافهم نحو البناء والواقعية.

وكان وزير الخارجية الأميركى قد أعلن أمس أن بلاده لن تطيح بالأنظمة الاستبدادية مستقبلًا وتفرض الديمقراطية عليها بالقوة، موضحًا أن إدارة جو بايدن ستفعل ذلك بشكل مختلف من خلال تشجيعها الإصلاحات والديمقراطية.