"رسالة سلام".. البابا فرنسيس يصل بغداد واستقبال حافل بالمطار.. صور

كتب: معتمد عبد الغني - صور رويترز

وصل البابا فرانسيس، زعيم الكنيسة الكاثوليكية، إلى العراق فى زيارة تستغرق أربعة أيام، في أول زيارة بابوية للبلاد، واستقبل مئات المواطنين فى العراق البابا فى المطار حاملين أعلام العراق والفاتيكان ترحيبا بزيارة البابا، وحملت الزيارة عبارة "كلنا إخوة" باعتبارها الشعار الرسمي للرحلة التي تبدأ 5 إلى 8 مارس، وسافر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح الجمعة فى زيارة إلى العراق على متن طائرة إيرباص A330 تابعة لشركة إليتاليا تطبق بروتوكولا صحيا خاصا بسبب جائحة كورونا، بينما سيتم تأمين رحلاته الداخلية من قبل الخطوط الجوية العراقية.



استقبال البابا فرنسيس فى بغداد



وصول البابا فرنسيس

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن رحلة البابا ستكون على متن طائرة لشركة إليتاليا، والتى بدأت فى عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس إلى الأراضى المقدسة، وسيرافق البابا على متن الطائرة بالإضافة إلى الوفد البابوى ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن شركة الطيران، مشيرة إلى أن طاقم طائرتها يتكون من ثلاثة طيارين وثمانية مضيفات.



طائرة البابا تحمل علم العراق والفاتيكان



طائرة البابا فرنسيس



وصول طائرة البابا



طائرة البابا فرنسيس