"رسالة سلام".. البابا فرنسيس يصل بغداد واستقبال حافل بالمطار.. صور

وصل البابا فرانسيس، زعيم الكنيسة الكاثوليكية، إلى العراق فى زيارة تستغرق أربعة أيام، في أول زيارة بابوية للبلاد، واستقبل مئات المواطنين فى العراق البابا فى المطار حاملين أعلام العراق والفاتيكان ترحيبا بزيارة البابا، وحملت الزيارة عبارة "كلنا إخوة" باعتبارها الشعار الرسمي للرحلة التي تبدأ 5 إلى 8 مارس، وسافر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح الجمعة فى زيارة إلى العراق على متن طائرة إيرباص A330 تابعة لشركة إليتاليا تطبق بروتوكولا صحيا خاصا بسبب جائحة كورونا، بينما سيتم تأمين رحلاته الداخلية من قبل الخطوط الجوية العراقية.
استقبال البابا فرنسيس فى بغداد
وصول البابا فرنسيس
وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن رحلة البابا ستكون على متن طائرة لشركة إليتاليا، والتى بدأت فى عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس إلى الأراضى المقدسة، وسيرافق البابا على متن الطائرة بالإضافة إلى الوفد البابوى ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن شركة الطيران، مشيرة إلى أن طاقم طائرتها يتكون من ثلاثة طيارين وثمانية مضيفات.
طائرة البابا تحمل علم العراق والفاتيكان
طائرة البابا فرنسيس
وصول طائرة البابا
طائرة البابا فرنسيس
البابا فرانسيس يستقل الطائرة في زيارة إلى العراق
البابا فرنسيس يسافر إلى العراق
الكتاب المقدس في مستودع ترميم المخطوطات العتيقة
الكتاب المقدس
ترميم مخطوطة في العراق بمناسبة قدوم البابا
رجل يحمل العلم العراقي بينما ينتظر وصول البابا فرنسيس
سيدة تحمل علم الفاتيكان وهي تتجه إلى المطار في انتظار وصول البابا
صبي يحمل العلم العراقي وعلم الفاتيكان
متطوعون من الكنائس المحلية يعدون ملعب فرانسو الحريري
متطوعون من الكنائس يعدون ملعب فرانسو الحريري
مستودع متخصص في ترميم المخطوطات
من المقرر أن يعقد البابا فرنسيس قداسًا في أربيل
موظف يرمم مخطوطة دينية قديمة
وسائل الإعلام في إنتظار البابا في مطار العراق
يستعد العراق لاستقبال البابا فرنسيس في النجف
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