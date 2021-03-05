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رئيسا مجلسى النواب والشيوخ ومصطفى مدبولى يؤدون العزاء فى الفريق كمال عامر

الجمعة، 05 مارس 2021 06:55 م
رئيسا مجلسى النواب والشيوخ ومصطفى مدبولى يؤدون العزاء فى الفريق كمال عامر الفريق الراحل كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب
كتب - عبد اللطيف صبح

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بدأ منذ قليل عزاء الفريق الراحل كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بمسجد المشير طنطاوى، حيث توافد عدد كبير من النواب والمسئولين الحكوميين، وقادة وضباط القوات المسلحة.
 
وكان في مقدمة الحضور، المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.
 
وتوفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمس إثر إصابته بفيروس كورونا، وأدت صلاة الجنازة على جثمانه بمقابر مصر الجديدة، أمس الخميس.

الفريق كمال عامر

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ضباط القوات المسلحة

المستشار حنفي جبالي

عبد الوهاب عبد الرازق

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